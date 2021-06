Tuttosport - Il Chelsea fa sul serio per Hakimi: offerti cash più Emerson Palmieri

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Si è incendiata l’asta intorno ad Achraf Hakimi. Era quello che l’Inter voleva quando, seppure a malincuore, in società hanno capito che sarebbe stato lui il big da sacrificare. A ravvivare lo scenario, l’ingresso in tackle sulla scena del Chelsea che ha approfittato, per provare a prendere il centro della scena, dello stallo creatosi sull’asse Milano-Parigi con Leonardo fermo ai 60 milioni offerti settimane fa a fronte degli 80 richiesti dall’Inter. Un’Inter che, non va dimenticato, ha necessità di vendere l’esterno entro il 30 giugno per mettere una pezza a un passivo di bilancio che rischia di attestarsi sui 170-180 milioni. Il Chelsea, per arrivare a quanto richiesto dal club nerazzurro, può mettere sul piatto due contropartite gradite all’Inter, ovvero Emerson Palmieri e Andreas Christensen".