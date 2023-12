Tuttosport - Idea Meret per l'Inter? Ecco la verità sugli ultimi rumors di mercato

Notizie calcio. Non un momento particolarmente facile per Alex Meret, reduce dal pesante errore contro il Real Madrid al Bernabeu. Il portiere del Napoli vuole immediatamente riscattarsi e nel mirino ha messo l'Inter del capocannoniere Lautaro.

Proprio l'Inter è stata accostata come possibile nuova meta di Meret dalla prossima stagione. L'edizione odierna di Tuttosport ha provato a fare chiarezza:

Ieri è circolato anche il nome di Alex Meret, in scadenza col Napoli, ma il club partenopeo ha un’opzione in proprio favore da esercitare entro giugno per prolungare fino al 2025.