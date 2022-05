Calciomercato Napoli - Idea Koulibaly per la Juventus. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come i bianconeri siano alla ricerca di un difensore centrale in grado di giocare sul centrosinistra dopo l'addio di Giorgio Chiellini.

Idea Koulibaly alla Juve

