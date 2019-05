Tuttosport: "Higuain tornerà alla Juve: la convivenza con CR7 non sarà un problema grazie a Sarri"

E poi dicono che gli amori, «certi amori», quelli di vendittiana memoria non raccontino una verità. Prendete Gonzalo Higuain, che a dicembre compirà 32 anni, eppure si sente ancora ben lontano da un’onorevole pensione. Un anno fa, di questi tempi, la Juventus già tricolore aveva terminato la stagione, dopo aver vinto un campionato griffato dalla testa del Pipita tre settimane prima nella tana nerazzurra di San Siro. Poi il Mondiale, vissuto in Russia senza squilli, le vacanze e il rientro a Torino, zona Continassa. Il 30 luglio l’abbraccio con Cristiano Ronaldo, mentre l’argentino già pensava al prossimo futuro. Il suo sarebbe stato lontano intorno ai 120 chilometri dalla città della Mole, per “colpa” di CR7.

Calciomercato, Juve-Higuain il ritorno grazie a Sarri

Come riporta Tuttosport: