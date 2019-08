Tuttosport - Higuain ad un bivio: accetta la Roma o farà la riserva di Lukaku alla Juventus

Non deve essere certamente un momento facile per Gonzalo Higuain. Il bomber argentino, infatti, ferma restando la sua volontà di restare alla Juventus, non è una prima scelta di Maurizio Sarri. Il giocatore, nonostante le parole di elogio di Petrachi e di tutta la Roma e la telefonata del tecnico Fonseca, ha finora sempre rifiutato la pista giallorossa. L'alternativa al suo sbarco in capitale, però, è quella di restare in bianconero come riserva di Lukaku. Un ruolo, questo, certamente poco consono ad un giocatore di questa caratura. Per quanto riguarda la Roma, anche qualora dovesse arrivare l'apertura dell'ex Napoli, ci sarebbe da superare l'ostacolo non di poco conto rappresentato dall'ingaggio pari ad 8 milioni di euro.