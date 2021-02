Tuttosport - Hateboer in forte dubbio per domani, Gasperini spera almeno di recuperare Sutalo e Maehle

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'Atalanta: "Ripresa degli allenamenti ieri a Zingonia per la squadra nerazzurra allenata da Gasperini. Il tecnico orobico ha lasciato ai suoi giocatori la domenica libera, in questa fase zeppa di partite anche 24 ore di relax con la famiglia possono risultate molto preziose per scaricare un po' anche dal punto di vista mentale. Dal report ufficiale Hateboer, Sutalo e Maehle hanno lavorato a parte rispetto al gruppo. Per l'olandese sono quasi nulle le possibilità di scendere in campo mentre il croato e soprattutto il nuovo acquisto danese Maehle ci sono tante speranze. La sensazione è che oggi, giorno di rifinitura, si capirà in modo definitivo se sulla fascia destra ci sarà l'ex Genk, in caso contrario sarebbe un bel rebus considerando anche la squalifica di Romero".