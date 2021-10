Tuttosport - Ghoulam la mossa di Spalletti contro il Torino: svelato quanto può giocare

Ultimissime notizie sul calcio Napoli e il rientro degli infortunati. Perché lavorano in attesa di prendere la condizione diversi calciatori e ora anche per Ghoulam ci potrebbe essere spazio contro il Torino al rientro in campionato. A riportarlo è Tuttosport.

Napoli, Ghoulam in campo

Spalletti conta sul rientro dei nazionali, ma anche sul recupero degli infortunati. Oltre a Mertens e Demme, anche Ghoulam sembra essere ormai uscito fuori dal tunnel. È vero, l’algerino non è ancora nelle condizioni di giocare una partita per intero e da subito, però se c’è da dare il cambio a Mario Rui nell’ultima mezz’ora di gioco, se ci sono le condizioni tecniche giuste, allora Ghoulam potrebbe essere utilizzato fin dalla sfida di domenica prossima contro il Torino.

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI