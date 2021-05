Tuttosport - Gattuso vuole mantenere una promessa fatta ai tifosi: neppure la Champions servirà a ricucire lo strappo con ADL

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Rino Gattuso: "A Champions acquisita il presidente Aurelio De Laurentiis pianificherà il futuro: i soldi dell’Uefa potrebbero mitigare le cessioni gia preventivate per limitare le perdite di bilancio causate dalla pandemia. Ma neppure il ritorno nella massima competizione europea riuscirà ad evitare il divorzio di Gattuso dal Napoli: il tecnico vuole mantenere la promessa fatta ai tifosi, vuole centrare l’obiettivo prefissato la scorsa estate. E poi, con orgoglio, potrà lasciare un Napoli in Champions, potrà dire addio da vincitore. Indietro non si torna: non lo vuole né Gattuso né il presidente, che a gennaio aveva deciso di sostituire l’allenatore a fine stagione e si era mosso di conseguenza".