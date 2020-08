Tuttosport - Gattuso si gode l’esuberanza di Osimhen: il nigeriano è tra i più applauditi dai mille tifosi

Nella conferenza stampa di ieri a Castel di Sangro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Gattuso ha già 35 giocatori a disposizione, aspettando che Petagna smaltisca il Covid. Ne abbiamo circa undici in esubero e il nostro allenatore valuterà chi è giusto che vada altrove»

L’edizione odierna di Tuttosport aggiunge:

“Per la gioia di Gattuso che sta facendo sgobbare i 35 calciatori in ritiro con doppie sedute di lavoro. Ringhio si gode l’esuberanza di Osimhen, tra i più applauditi dai mille tifosi presenti al Patini, e immagina le soluzioni più svariate per un Napoli offensivo e imprevedibile:

«Osimhen attacca gli spazi, ha una grande forza fisica e potrà darci una grandissima mano. In coppia con Mertens? Non ci sono solo loro due. In avanti ho tanti campioni»”