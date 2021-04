Tuttosport - Gattuso non ha gradito per niente il rendimento della difesa contro la Juve: tre situazioni l'hanno fatto arrabbiare

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito agli errori difensivi mostrati dal Napoli nella partita di mercoledì contro la Juventus:

"Ma a Gattuso non è andato giù il rendimento della difesa, disattenta contro Ronaldo, Chiesa e Dybala ed è per questa ragione che vorrebbe restituire a Manolas il posto da titolare al fianco di Koulibaly. Non perché Rrahmani abbia fatto male contro Madame, ma solo perché vorrebbe ripristinare la terza linea migliore, completandola anche con il ritorno di Mario Rui sulla corsia sinistra. A ciò bisogna aggiungere il rientro tra i pali di Ospina, così da proseguire questo lungo andirivieni tra i pali con Meret: il colombiano è a quota 22 presenze, contro le 20 dell’ex Udinese".