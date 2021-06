Tuttosport - Gattuso ha pagato i contrasti tra Paratici e i dirigenti del Tottenham

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Gattuso: "Risulta che alla corte di Daniel Philip Levy, il presidente del Tottenham, non tutti abbiano gradito la scelta tricolore e il fuoco di sbarramento contro “l’italiano” sia iniziato il giorno dopo il suo insediamento ufficiale, culminando con il sabotaggio della scelta di Gattuso. Altro che la rivolta social dei conigli da tastiera d’Oltremanica, adusi a propalare panzane o, per usare la loro lingua, fake news, rimasticando e stravolgendo antiche dichiarazioni di Gattuso in materia di matrimoni gay o ruolo delle donne nel calcio”