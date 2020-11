Tuttosport - Gattuso ed il suo staff hanno preteso che la rifinitura si svolgesse al San Paolo: il retroscena

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Dubbi da sciogliere ne ha davvero pochi e magari li avrà risolti nella seduta di allenamento che il coach ha voluto si tenesse nel pomeriggio tardo allo stadio San Paolo, così per ambientare il fisico all’orario dello sforzo e anche alla temperatura, calata ieri bruscamente. Gattuso con il vice Riccio ha tenuto sotto pressione il pacchetto difensivo meno battuto d’Italia (soltanto 4 gol subiti in 6 partite) e dove giocheranno dal primo minuto Mario Rui e Meret nel gruppo ormai fidato Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly. A centrocampo si muoveranno Fabian Ruiz e Bakayoko, anche se l’ex Chelsea si sistemerà davanti alla difesa, quando in fase di ripiegamento Elmas (che dovrebbe essere preferito a Zielinski) si sposterà da trequartista (in appoggio alla punta centrale Mertens) a mezzala sinistra nel centrocampo a 3. Unico ballottaggio ancora acceso è quello tra Lozano e Politano per il lato destro dell’attacco, anche se il messicano, capocannoniere del Napoli con 4 gol, si lascerebbe preferire".