Notizie Calcio - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport non ci sono speranze per il recupero di Alessandro Florenzi. Il terzino salterà la gara contro la Svizzera. Al suo posto ci sarà Giovanni Di Lorenzo il quale si è disimpegnato in maniera egregia contro la Turchia subentrando proprio nel secondo tempo allo stesso Florenzi.