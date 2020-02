Tuttosport - Fase difensiva migliorata con Gattuso, si cerca la terza vittoria consecutiva contro la Samp

Ultime notizie calcio Napoli. Monday night per il Napoli che gioca domani contro la Sampdoria alle ore 20.45 a Marassi. Trasferta insidiosa, gli azzurri cercheranno i tre punti per dare continuità. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Ringhio sa che dopo 52 giorni di Napoli, la squadra ha assorbito gran parte del suo lavoro, atletico e tattico, e ora attende la conferma anche in trasferta, dopo i due successi casalinghi pesantissimi contro Lazio (in Coppa) e Juventus. Anche il Napoli è in cerca del tris, anche per cancellarne un altro, quel 3-0 con il quale la formazione doriana alla terza giornata dello scorso campionato (era settembre) mise fine al 4-3-3 con il quale Ancelotti aveva provato a ripetere il lavoro di Sarri. Gattuso non è dello stesso avviso e si fida della sua squadra, perché la fase difensiva è nettamente migliorata rispetto a quando la prese lo scorso 11 dicembre, anche se finora nelle 6 partite di campionato della sua gestione non è mai riuscito a tenere la porta inviolata. In trasferta poi, l’ultima volta in cui il Napoli ha chiuso una gara di campionato in trasferta con la porta inviolata, risale al 6 ottobre scorso, quando allo stadio Grande Torino finì 0-0 contro i granata. Ma il vento ormai è cambiato.