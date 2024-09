Tuttosport esalta Raspadori: ha ribadito il buon momento, è entrato in tutti i gol dell'Italia di Spalletti

Una vittoria è un segnale, ma non indica una svolta se solitaria. Se se ne colleziona una seconda allora si crea una tendenza, consolidando - per l'appunto - quanto offerto nella prima occasione. È quanto ha fatto l'Italia che, dopo il 3-1 alla Francia, ha concesso la replica battendo Israele 2-1. Ne parla Tuttosport.

"Un successo meritato, rovinato nel finale dal gol preso in maniera abbastanza casuale e che conferma la tendenza della gestione Spalletti a non mantenere la difesa immacolata: sempre bucati da sei partite in qui. Cinque gli ingressi dal primo minuto di Buongiorno, Gatti, Bellanova, Kean e Raspadori. Ha ribadito il buon momento Raspadori, entrato nelle due reti azzurre"