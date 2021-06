Tuttosport - Duello Toloi-Di Lorenzo in vista dell'Austria: l'atalantino al momento è favorito

Euro 2020 - L'edizione odierna di Tuttosport scrive del duello per una maglia da titolare contro l'Austria tra Toloi e Di Lorenzo: "Escluso il recupero di Florenzi, a Mancini toccherà sceglier tra Toloi e Di Lorenzo, con il primo che garantisce maggiore copertura e il secondo più dinamismo in fase di spinta. Considerato che su quella fascia, in fase offensivo, l’Italia può contare su un ispiratissimo Berardi, il ct potrebbe decidere di tenere un poco più “bloccata” la linea difensiva a destra schierando l’italo-brasiliano, anche perché a sinistra è scontato il rientro di Spinazzola che ha dimostrato di saper svolgere con grande efficacia la fase di spinta: un attaccante aggiunto che va a conquistare spesso e volentieri il fondo sfruttando i movimenti a rientrare di Insigne".