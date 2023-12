Tuttosport - Due novità nell'undici anti Inter che ha scelto Mazzarri

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive suylle possibili scelte di Mazzarri contro l'Inter:

"Juan Jesus dovrebbe restare in panchina, anche perchè è rimasto in campo fino alla fine contro il Real, al fianco di Rrahmani dovrebbe sistemarsi il più reattivo Ostigard e sulla sinistra verrebbe dirottato Natan: su quella corsia ha il passo per tenere testa a Dumfries. Al centro dell’attacco tornerà dal primo minuto Osimhen a distanza di due mesi dal ko (1-3) casalingo contro la Fiorentina, anche se ha nelle gambe non più di 60 minuti"