NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport distrugge Osimhen nelle pagelle di Napoli-Inter: "4,5 - Giocando così bassa, l’Inter gli toglie la profondità, ovvero l’arma più affilata del nigeriano. Senza spazio non sa come aiutare la squadra quando attacca, però potrebbe e dovrebbe farlo di più, tanto di più, nella fase difensiva. Per disinteressarsene, come fa lui, dovrebbe chiamarsi Ronaldo".