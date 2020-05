Tuttosport distrugge Marotta e Ausilio: una delusione di mercato al mese. Mertens ha sfruttato l'Inter per rinnovare con il Napoli

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Una delusione al mese. Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno cerchiato con la matita nera tre date sul calendario di questo già nefasto - per il Coronavirus ovviamente - 2020: 9 marzo, 24 aprile e 18 maggio. L’ultima non ha le fattezze delle due precedenti perché non ha portato un'ufficialità, ma ha sicuramente inflitto un colpo basso alle speranze dell’Inter di arrivare a Dries Mertens, visto che lunedì, da Napoli, sono arrivate le notizie che a Milano speravano di aver ormai schivato, ovvero quelle di un rilancio di De Laurentiis e il riavvicinamento, a questo punto ormai definitivo, fra il belga e la squadra azzurra. Mertens era diventato nelle ultime settimane l’obiettivo primario fra i giocatori in scadenza di contratto a fine annata, individuato per prendere il posto in rosa di Alexis Sanchez, ma soprattutto per rinforzare quel reparto offensivo che, come scritto nell’articolo di apertura di pagina, potrebbe ripartire dal solo Lukaku".