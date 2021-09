Tuttosport - Difficile che Insigne possa saltare la partita che potrebbe valere mezza qualificazione agli ottavi

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Per Insigne la sensazione generale è di un calciatore che ha recuperato dalla botta al ginocchio subita sabato con la Juve. «Lorenzo si è allenato con i compagni e potrebbe essere anche lui della partita. In fondo ha saltato per il fastidio al ginocchio un solo allenamento di quelli più ritmati. Sì, è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza»: dalle parole di Spalletti si evince che il capitano non salterà la partita che potrebbe valere mezza qualificazione agli ottavi di finale".