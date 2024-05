Tuttosport - Di Lorenzo ha scelto dove giocare l'anno prossimo: ecco quanto chiede il Napoli

Giovanni Di Lorenzo ha deciso dove giocare la prossima stagione si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Il capitano del Napoli avrebbe chiesto ufficialmente la cessione in un colloquio avuto con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Gli azzurri non hanno dichiarato incedibile nessun calciatore per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Di Lorenzo ha chiesto la cessione al Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Di Lorenzo ha espresso la volontà di lasciare il Napoli ma comunque di continuare a giocare in Italia. Su di lui ci sono la Juventus, l'Inter e la Roma: