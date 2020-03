Tuttosport - De Laurentiis spinge per riprendere gli allenamenti, possibile compromesso medico: lavoro individuale dal 3 aprile, dal 14 schemi e partitelle

Notizie Napoli calcio. In Lega si continua a dibattere per la ripresa degli allenamenti: il presidente De Laurentiis, schierato con Lotito, avrebbe preferito continuare con le sedute ma al momento il braccio di ferro prosegue. Come sottolineato da Tuttosport, potrebbe però esserci un punto d'incontro avallato anche dai medici:

"Claudio Lotito guida il fronte oltranzista: vuole che i giocatori ripartano lunedì e ha spiegato di poter addirittura garantire uno spogliatoio individuale ciascuno con ben 18 campi a disposizione per gli allenamenti atletici personali. Una condizione che non può garantire Aurelio De Laurentiis a Castelvolturno, ma che evidentemente non preoccupa il presidente degli azzurri. Oggi De Siervo cercherà nuovamente di arrivare a una posizione condivisa, ma la sensazione è che né Lazio né Napoli vogliano cedere del tutto. La mediazione su cui si lavorerà, così, è quella di permettere il via al lavoro individuale dal 4 aprile e, poi, ricominciare con schemi e partitelle dal 13 aprile. Anche secondo i medici dei club potrebbe essere un buon compromesso".