Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ma la visita di De Laurentiis non si è conclusa con il sopralluogo allo stadio. Anche il presidente ha preso posto all’hotel Britannique che ospita il Napoli in questo prepartita contro l’Inter e ieri sera, tramite la dirigenza azzurra, ha voluto ribadire alla squadra quanto da lui già promesso in precedenza: presto ai calciatori saranno pagate tutte e tre le mensilità arretrate, per poi mettersi in regola con lo stipendio di giugno".