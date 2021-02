Tuttosport - De Laurentiis convinto che il Napoli possa ancora arrivare in Champions, retroscena su Gattuso e Giuntoli dopo Bergamo

Aspetto sereno e postura di chi dà l’idea di fischiettare dietro la mascherina. De Laurentiis si è presentato così nello spogliatoio del Napoli prima del fischio di inizio della semifinale di Coppa Italia. Ne parla Tuttosport.

"Ha scambiato il “5” con i calciatori e con Gattuso, mentre con Giuntoli si è stretto in un abbraccio. Il patron ha provato a trasmettere un briciolo di serenità a una squadra che ha confermato la sua fragilità quando il gioco si fa duro. L’umore di De Laurentiis non è variato nemmeno a fine gara. Gli resta l’amarezza di non essere riuscito a centrare la finale, resta convinto che il potenziale sia tale da riuscire a rimontare fino a centrare l’inesorabile quarto posto"