Tuttosport - De Laurentiis chiede 20 milioni al Toronto per cedere subito Insigne a gennaio: possibile incontro con Manning

"Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. E’ un’ipotesi difficile, ma non va esclusa. Nell’incontro programmato tra Insigne ed i dirigenti del Toronto, attesi in Italia il 3 gennaio, il Magnifico leggerà l’offerta che gli verrà prospettata dai canadesi. Non è escluso che il presidente Bill Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo: vorrebbe fosse una cifra simbolica, ma il Napoli non vuole scendere sotto i 20 milioni".