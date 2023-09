Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive come De Laurentiis in estate aveva pensato a Thiago Motta come successore di Spalletti:

"Tra l’altro pure Aurelio De Laurentiis aveva valutato la sua candidatura per il dopo Spalletti, prima di virare con decisione su Rudi Garcia. Insomma, gli estimatori c’erano e non mancheranno in futuro per Motta. Per questo il Bologna ha fretta e vuole blindarlo il prima possibile".