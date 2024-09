Tuttosport critica Motta: non subisce gol ma a furia di zero a zero al massimo ci si salva

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia il problema del gol che ha in questo momento la Juventus:

"Non perde e non prende gol. E non è poco, anzi è moltissimo. Ma non fa gol. Ed è un problema mica da ridere, perché a fare sempre zero a zero, si prendono un sacco di complimenti per la fase difensiva, ma al limite ci si salva. La Juventus è al terzo pareggio consecutivo, non va bene, non va male, cioè, è chiaro che sono sulla strada buona: se in campionato non prendi gol, lo sei sempre, ma tre partite senza metterla dentro è preoccupante, anche a inizio stagione, con tutte le riserve che il periodo impone sui giudizi.

E lascia qualche traccia di inquietudine nel popolo bianconero il fatto che, nell’intervallo della terza partita senza fare gol, Thiago Motta tolga il suo centravanti, peraltro l’unico che al momento è a sua disposizione, per riciclare al centro dell’attacco Tim Weah (che del centravanti ha solo il cognome). Se anche Motta si arrende di fronte alle difficoltà di Vlahovic, ieri mai dentro il gioco, chi li segna i gol?"