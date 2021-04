Tuttosport - Cosmi non rinuncia a tre giocatori offensivi: bagarre a centrocampo per sostituire Petriccione

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla formazione del Crotone che oggi pomeriggio scenderà in campo allo stadio Maradona: "Per quanto riguarda la formazione Cosmi recupera proprio gli ex napoletani Luperto e Ounas che partiranno dal via. Recuperato anche Cigarini dopo un lunghissimo stop ma andrà in panchina. Vista l’assenza di Petriccione per squalifica, e la decisione del Crotone di non convocare Reca, nonostante la negatività riscontrata al rientro dagli impegni con la Nazionale polacca, l’allenatore dovrebbe spostare Molina a sinistra e inserire uno tra Vulic, Zanellato e Eduardo al fianco di Benali. In attacco Messias giocherà alle spalle di Ounas e Simy".