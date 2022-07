Tuttosport - Così il Napoli reinvestirebbe i soldi cessioni Fabian e Zielinski: due i nomi in pole

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ha fatto il punto delle situazione per quanto riguarda i colpi in entrata del Napoli:

"Dalle cessioni di Fabian Ruiz e di Zielinski arriverebbero le risorse per arrivare a due profili che Spalletti predilige, il francese Veretout della Roma ed il ceco Barak del Verona. Si tratta di altri due elementi che alzerebbero il tasso agonistico. Poi c’è Giovanni Simeone . Il Cholito è stato bloccato dal club azzurro, in attesa che dal Monza arrivi l’offerta giusta per Petagna .

Cioè, un accordo che non sia condizionato dalla permanenza dei lombardi in Serie A e sulla base di un prestito da 5 milioni più altri 10 al riscatto. Per il 27enne bomber argentino/spagnolo De Laurentiis vorrebbe chiudere con un prestito senza obbligo di riscatto ma il Verona chiede sull’unghia 15 milioni di euro più 3 di bonus".