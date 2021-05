Tuttosport - Contratto Spalletti-Napoli, entro settimana prossima la bozza definitiva: spunta anche una penale

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "In questo fine settimana, al massimo l’inizio della prossima, gli avvocati del Napoli e di Spalletti completeranno l’iter di verifica su ogni singola clausola e cavillo nella bozza dell’accordo. L’ex coach della Roma firmerà un contratto biennale (con probabile opzione per il terzo) da 2,5 milioni di euro a stagione più ricchi bonus e con la classica penale che don Aurelio inserisce in tutti gli accordi con i suoi tesserati, penale che scatterebbe qualora si volessero liberare anticipatamente dall’impegno preso col club".