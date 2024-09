Tuttosport - Conte ritrova la Juve, un suo gesto in estate ha ammorbidito i tifosi bianconeri

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte torna ad affrontare la Juventus da avversario: sarà la prima volta con lo stadio pieno, visto che le due precedenti con l'Inter erano soggette al periodo Covid e le relative restrizioni.

L'edizione odierna di Tuttosport analizza come verrà accolto Conte dalla tifoseria juventina:

Quest’estate, quando alla presentazione del Napoli è partito il coro “Chi non salta è juventino”, i piedi ben piantati a terra e le parole perentorie - «Sono un professionista, darò tutto ma non chiedetemi cose che non farò mai» - hanno ammorbidito ancora il cuore dei nostalgici. Non quello di chi non ha perdonato a Conte certe scelte e certi atteggiamenti.