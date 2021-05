Tuttosport - Ci sarà ancora Gattuso a guidare il Napoli? A chi glielo chiede, il mister non può far altro che dire una cosa

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta caricando a dovere il gruppo, convinto come è che il Verona non verrà a Napoli a fare una scampagnata. Ne parla Tuttosport.

“Ci sarà ancora Gattuso a guidare gli azzurri? Questo dipende soltanto da De Laurentiis, mentre Gattuso (a chi glielo chiede) non può far altro che dire di andarsene: ha il contratto che scade ed il prossimo dovrebbe farglielo firmare il presidente. Ma chi arriverà al suo posto, se il patron deciderà di mettere mano all’ennesima rivoluzione? Sono tutti discorsi che tengono banco tra tifosi e addetti ai lavori, ma che non interessano al gruppo che vuole completare la clamorosa rimonta dal settimo posto di metà febbraio alla zona Champions”