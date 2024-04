Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Walid Cheddira:

"In estate tornerà in azzurro per fine prestito. Questa volta per restare. Il Cholito Simeone potrebbe andare via e piace alla Lazio: una partenza che spalancherebbe le porte di Castelvolturno al centravanti italo-marocchino, pronto a giocarsi le proprie carte nella rosa di un Napoli destinato nei prossimi mesi a cambiare pelle e avviare un nuovo corso".