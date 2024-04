Tuttosport - Calzona preso come specialista della fase difensiva, ma il Napoli non è migliorato!

È il reparto arretrato il cruccio del Napoli e del suo allenatore Francesco Calzona, essendo oggi il Napoli la squadra con la decima difesa della serie A (insieme al Genoa) a causa delle 38 reti subite nelle 31 gare disputate.

L’ultima volta che la porta del Napoli è rimasta inviolata risale al 28 gennaio scorso con lo 0-0 conquistato all’Olimpico contro la Lazio e con una formazione molto rimaneggiata:

"In panchina c’era Mazzarri e tra i pali Gollini, mentre l’ultima partita senza gol al passivo con Meret è del 29 dicembre contro il Monza. Pur essendo stato preso come allenatore uno specialista della fase difensiva come Calzona, il Napoli non è migliorato nella fase difensiva e subisce gol da 12 partite di fila"