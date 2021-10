Tuttosport - C'è anche il Napoli sul bomber Lucca

Calciomercato Napoli - Lorenzo Lucca piace al Napoli. A rivelare la notizia è l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge altri dettagli.

"Lucca come Lukaku: non è un paragone, almeno ad oggi blasfemo, ma una previsione legata al prossimo mercato. Che probabilmente vedrà Juventus e Inter duellare per il centravanti del Pisa e dell’Italia Under 21 come era successo nel 2019 per il belga, allora al Manchester United (e come è accaduto per tanti giocatori in questi anni). Sarà un derby d’Italia sui generis, però, quello per il ventunenne attaccante di Moncalieri: più un triangolare estivo di quelli in voga qualche anno fa, con il Milan ad arricchire la sfida. E la possibilità che in campo si presenti all’improvviso anche qualche altra squadra, tipo Napoli o Fiorentina".