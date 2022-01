Tuttosport - Bremer il prescelto del Napoli se parte Koulibaly: il senegalese può lasciare la prossima estate

Calciomercato Napoli - Koulibaly potrebbe lasciare Napoli la prossima stagione in caso di offerta gratificante. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport che dà anche il nome del possibile erede di Kalidou in azzurro.

"E Koulibaly ? Anche il senegalese andrà a scadenza 2023 e non è detto che la prossima estate non arrivi un’offerta gratificante per il difensore e per il Napoli. In caso di addio anticipato, il ds Giuntoli si lancerebbe con i soldi in mano direttamente nella sede del Torino per chiedere a Cairo il cartellino di Bremer . Il 24enne brasiliano, anche lui a scadenza 2023, viene visto a Castelvolturno come l’erede di Koulibaly"