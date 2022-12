Calcio Napoli - Resta in forte dubbio la presenza di Leonardo Bonucci per la sfida Napoli-Juventus come si legge su Tuttosport:

"Bonucci a metà mese si è dovuto fermare per una infiammazione ai tendini dell’adduttore. Un problema che al momento non gli permette di allenarsi con i compagni. Per lui resta a forte rischio anche la trasferta di Napoli".