Tuttosport - Bernardeschi può lasciare la Juve: Napoli e Roma lo seguono, i bianconeri potrebbero inserirlo nell'affare Milik

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport mette Bernardeschi in uscita dalla Juve: "A dirimere il dubbio potrebbero essere i prossimi due mesi e mezzo, che potrebbero sbloccare la situazione alla Juventus, dando a Bernardeschi quelle certezze indispensabili per continuare a Torino. Oppure potrebbero anche dare la spinta decisiva per l’addio, da consumare alla fine della stagione e, magari, con destinazione Premier League. Attenzione però anche alle italiane, come Roma e Napoli, che guardano a Bernardeschi con grande attenzione e hanno i giocatori che la Juventus sta cercando (Zaniolo e Milik)".