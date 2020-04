Tuttosport - Baselli rinforzo per il Napoli? Sul centrocampista del Torino è sfida con la Lazio, insidia Ancelotti

Ultime notizie - Sarà un mercato difficile e particolare, e allora bisognerà ingegnarsi per costruire delle squadre più competitive, altrimenti si rischia di restare al palo, o comunque di non migliorare. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, che in relazione al Napoli e a Torino tira in ballo un nome per il centrocampo:

“Sono tanti i giocatori granata che hanno mercato e che potrebbero essere usati come pedine di scambio. Il primo è Nicolas Nkoulou. Il secondo Daniele Baselli. Sul camerunese c’è sempre la Roma, il Lione, il Paris Saint Germain, Fiorentina, Lazio e Roma. Poi qualche club inglese. Baselli, dal canto suo, è nel mirino di Lazio, Napoli e anche Everton. Ancelotti da tempo ha un occhio di riguardo per il bresciano”