Tuttosport - Baroni stravolge la formazione anti Napoli: ben 8 novità

Napoli - Marco Baroni è pronto a stravolgere la Lazio nella formazione titolare questa sera al Maradona. Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Anche Marco Baroni è pronto a stravolgere la sua Lazio rispetto all'impegno di Coppa Italia, dolcissimo per lui nonostante il turnover, meno invasivo e per questo vincente. Cerca la doppietta nell'arco di pochi giorni, è pronto a un nuovo sgambetto nonostante le difficoltà della trasferta a Fuorigrotta, acuite dalla squalifica di un perno fondamentale nel suo scacchiere come Rovella. È pronto a cambiarne otto rispetto a giovedì sera, tenterà il tutto per tutto con Dia e Tavares, appena recuperati dai rispettivi infortuni (muscolare per il portoghese, traumatico per l'ex Salernitana), ma disposti ad essere gettati fin da subito nella mischia".