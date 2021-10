Tuttosport bacchetta Spalletti: non bisogna definirlo turnover con il Legia. Sarebbe curioso capire quale espressione usare davanti a 7 cambi dal primo minuto

Napoli calcio - Contro il Legia Varsavia è previsto un ampio turnover da parte di Luciano Spalletti. L'edizione odierna di Tuttosport entra nel dettaglio delle scelte che avrebbe in mente l'allenatore per la sfida europea di questa sera.

"No, mica va snobbata l’Europa League. Il Napoli vuole credere nella qualificazione agli ottavi da raggiungere attraverso il primo posto e con elementi solitamente non utilizzati da Spalletti. Ma guai a parlare di turnover. D’accordo, non bisogna definirlo turnover, anche se sarebbe curioso capire quale sia l’espressione più corretta per definire una squadra che, rispetto a pochi giorni prima, potrebbe cambiare in 7 elementi su 11, senza perdere in competitività contro il Legia Varsavia, la formazione che attualmente occupa il primo posto nel girone C".