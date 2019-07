Tuttosport - Atalanta su Verdi, ma ci sono difficoltà nel trattare col Napoli: i dettagli

Calciomercato - Siccome l’Atalanta è una squadra molto particolare, se Gasperini ha in mente di inserire un altro elemento non è per metterlo sotto contratto e tenerlo a Zingonia per fare numero, quindi di spazio per giocare ce ne sarà.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il profilo ideale è quello di Simone Verdi (c’è forte anche il Torino) del Napoli ma con i partenopei non è facile trattare visto che ci sono giocatori nerazzurri che piacciono all’ombra del Vesuvio ma l’Atalanta non vuole cedere.