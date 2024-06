Tuttosport - Anche Cannavaro in corsa per la panchina della Pro Vercelli

Dopo la scelta di affidare la direzione sportiva a Francesco Musumeci, per la Pro Vercelli è arrivato il momento di chiudere il discorso per quanto riguarda il nuovo allenatore.

Un ruolo per il quale, stando a quanto riportato da Tuttosport, il nome caldo è quello di Marco Banchini, 43 anni, che in Serie C ha già lavorato ad Alessandria, Montevarchi, Pesaro e Como.

Ovviamente questo non è l'unico nome nel mirino della società del presidente Paolo Pinciroli. Piacciono anche Paolo Cannavaro, fratello minore di Fabio e reduce anch'esso dall'esperienza all'Udinese, Nicola Ascoli lo scorso anno secondo in Serie D con il Chisola e Marcello Cottafava trionfatore dei playoff di D con il Vado.