Tuttosport - Ancelotti vuole portare Lozano già a Firenze! Lo ha già chiamato per spiegargli come intende schierarlo in campo

Il Napoli abbraccia Hirving Lozano. Il messicano è atteso a Roma, forse già stasera, dove atterrerà con un volo proveniente da Eindhoven. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport:

“A Castelvolturno Ancelotti prepara la trasferta di Firenze, dove sabato sera la squadra debutterà in campionato. L’intenzione del tecnico è quella di portare subito con sé anche Lozano per regalargli un primo assaggio di Napoli. Di come intende utilizzare il messicano però, il tecnico azzurro ne ha già parlato anche con il diretto interessato. El Chucky sarà un jolly utilizzabile su tutto il fronte offensivo: ideale sulle corsie, da sperimentare nei panni di falso 9, un po’ meno indicato sulla trequarti, dove il messicano avrebbe meno spazi per incidere con i suoi scatti fulminei”