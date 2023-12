Tuttosport - Allegri rilancia Danilo dal primo minuto contro il Napoli

Napoli Calcio - Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Danilo dal primo minuto contro il napoli si legge su Tuttosport:

"Un allenamento che, se già era nell’aria, ha rafforzato l’idea che quella di venerdì sera possa essere la serata del ritorno da titolare, con tanto di fascia da capitano al braccio, di Danilo. Una circostanza che non si verifica dal derby della Mole del 7 ottobre scorso, in sostanza due mesi fa. Ma il brasiliano ora si è completamente ristabilito dall’infortunio patito in Nazionale, come confermato dallo scampolo di gara disputato settimana scorsa".