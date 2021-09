Napoli calcio - Come si legge su Tuttosport, Allegri potrebbe avere nuovamente a disposizione Ramsey: "Per Napoli proverà a recuperare anche Aaron Ramsey, fermatosi dopo la prima di campionato a Udine. Il rientro del gallese, che durante la sosta ha lavorato alla Continassa per superare il fastidio muscolare, non è ancora sicuro al cento per cento. La decisione finale verrà presa dopo gli ultimi allenamenti. Ora come ora la sensazione è che l’ex Arsenal possa trovar spazio almeno in panchina".