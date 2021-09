Tuttosport - Allegri pensa ad un 4-4-2 per Napoli: Rabiot cambia ruolo

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Massimiliano Allegri non ha potuto, e non potrà fino a dopodomani, lavorare con la stragrande maggioranza dei suoi giocatori, tutti impegnati con le Nazionali, però lui e il suo staff hanno potuto vederli giocare. Contesto diverso da quello degli allenamenti, ma per certi aspetti più significativo, dal quale prendere qualche idea nuova o qualche conferma alle proprie, di idee. Come quella di Adrien Rabiot esterno di centrocampo in un 4-4-2, idea che Allegri ha in testa da quando è tornato a guidare la squadra bianconera. Non a caso non gli sarebbe dispiaciuto se oltre a Manuel Locatelli fosse arrivato un altro centrocampista centrale. Prima l’infortunio del francese, poi la scelta di giocare con il rombo contro l’Empoli, con Rabiot mezzala sinistra, hanno fatto sì che non lo abbia ancora provato in quel ruolo. Però ha potuto studiarlo in Ucraina-Francia di sabato, quando il bianconero è partito da mezzala nel 4-3-3 iniziale dei bleus, allargandosi poi sulla fascia quando Deschamps è passato al 4-4-2"