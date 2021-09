Tuttosport - Allegri e squadra in grande difficoltà: gesto emblematico di Agnelli in vista della trasferta di Napoli

Napoli calcio - Siamo solo alla terza giornata di campionato ma in casa Juventus c'è grande preoccupazione. Allegri ha praticamente solo 14 giocatori a disposizione e le difficoltà non sono poche. A dare un segnale di vicinanza all'ambiente in questo momento delicato ci ha pensato Andrea Agnelli come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport.

Agnelli

Napoli-Juve, gesto di Agnelli

"Pochi convocati per Napoli, ma la comitiva guadagna un elemento di rilievo: torna infatti in trasferta anche il presidente Andrea Agnelli. La voglia di mandare un segnale di vicinanza ai giocatori e alla piazza in un momento così importante e delicato è evidente".