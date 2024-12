Tuttosport - Addio Douglas Luiz, la Juventus ha deciso per gennaio

Calciomercato - Delusione Douglas Luiz in casa Juventus. Perché il centrocampista brasiliano pagato 50 milioni di euro circa da Cristiano Giuntoli non ha per niente inciso, anzi, è sembrato quello più in difficoltà di tutti in questo nuovo progetto di Thiago Motta. Ora arrivano novità su quello che accadrà nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juve: la scelta su Douglas Luiz

Si è parlato di una nuova cessione a gennaio di Douglas Luiz dalla Juventus o di un prestito, ma secondo Tuttosport ora è il giocatore stesso che ha un desiderio ed è quello di far ricredere Motta e il popolo bianconero sulle sue qualità. Ora è pronto a tornare dall'infortunio e ribaltare la situazione.