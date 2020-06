Tuttosport - Accordo Juve-Milik, Napoli ad un bivio: se De Laurentiis non accetterà contropartite rischia di perderlo a zero

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arek Milik appare sempre più lontano da Napoli. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centravanti polacco spinge per approdare alla Juventus: le parti hanno già un accordo ma c'è da convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare le pretese economiche (il calciatore viene valutato tra i 40 e i 50 milioni).

Per questo motivo il ds Paratici vorrebbe inserire qualche contropartita all'interno della trattativa per ricevere uno sconto: soluzione che al momento non appare particolarmente gradita agli azzurri che continuano a chiedere solo cash. Sul giocatore c'è anche il pressing di Tottenham e Arsenal, ma la sua decisione è quella di approdare alla Juve: per questo motivo, concludono sul quotidiano, potrebbe essere un patto tra giocatore e società bianconera per mettere il Napoli con le spalle al muro.